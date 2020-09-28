Kastamonu'da sporcular antrenman sonrası kitap okuyor

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da tekvando ve kick boks kurslarına katılan sporcular, antrenmanın ardından hep birlikte kitap okuyor.

Kastamonu Erişen Spor Kulübü, sporcuların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla antrenmanların ardından kitap okuma etkinliği başlattı.

Haftanın belirli günlerinde antrenmanlara katılan 35 sporcu, çalışmanın ardından 15 dakika kitap okuyor.

Kulüp başkanı ve antrenör Murat Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki branşta antrenmanlarının devam ettiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs ile ilgili tüm tedbirleri uyguladıklarını dile getiren Şengül, "Bu tedbirler kapsamında antrenmanlarımızı yapıyoruz. Devletimizin belirttiği şekilde sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz." dedi.

Kitap okuma etkinliğini uzun süredir yaptıklarını anlatan Şengül, "Velilerimiz çok olumlu bakıyor. Çocuklarımız evlerinden kendi kitaplarını getiriyor. Onlarda da kitap okumaya karşı ayrı bir heyecan ve istek var. Bunu görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Murat Şengül'ün kızı ve antrenör Reyhan Şengül de antrenörlüğün yanı sıra geçen yıldan bu yana avukatlık da yaptığını belirtti.