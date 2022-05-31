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Kastamonu'da Türk Dünyası Günleri düzenlenecek

31.05.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu: - "28 ülke ve özerk bölgeden temsilciler gelecekler. Kardeşlerin kucaklaşması olacak"

Kastamonu Belediyesi tarafından 3-5 Haziran tarihleri arasında Türk Dünyası Günleri düzenlenecek.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek etkinliklere 28 ülke ve özerk bölgeden katılım olması bekleniyor. Programda kortej yürüyüşü, dron ve mapping gösterisi, Kafkas Kartalları gösterisi, panel ve dans gösterileri ile konserler verilecek.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu AA muhabirine, Türk Dünyası Günleri'nin 1994 yılından 2014 yılına kadar kesintisiz yapıldığını söyledi.

Daha sonra 5 yıllık bir aranın ardından 21'incisinin düzenlendiğini ancak 22'ncisinin salgından dolayı yıl yapılamadığını hatırlatan Vidinlioğlu, "Çok kısıtlı imkanlarla yapılan küçük bütçeli genelde biz bize yaptığımız bir etkinlikti. Türk Devletler Teşkilatı kurulduktan sonra böyle bir etkinliğin çok daha geniş kapsamlı yapılması gerektiğini düşündüğümüz için Kastamonu Belediyesi olarak bu işe öncülük etmek istedik. Bunu Kastamonu'da yapmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz." dedi.

Kastamonu'nun Türk kültürü açısından büyük bir öneme ve geçmişe sahip olduğunu anlatan Vidinlioğlu, "28 ülke ve özerk bölgeden temsilciler gelecekler. Onları ağırlayacağız. Kardeşlerin kucaklaşması olacak. Türkiye'de bu çapta yapılan bu ilk organizasyon. Bizim için de Türkiye'miz için de kıymeti büyük. Geniş bir katılım bekliyoruz. Türk dünyasından gruplar, kendi yöresel kıyafetleriyle kendi lezzetleriyle birlikte gelecekler." diye konuştu.

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