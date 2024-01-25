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Kastamonu’daki kan donduran cinayetin şüphelileri Karabük’te yakalandı

İHA İHA
25.01.2024 08:26 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’da meydana gelen cinayetin ardından Karabük istikametine kaçtıkları belirlenen 2’si kadın 5 şüpheli Karabük’te yakalandı.

Kastamonu’daki kan donduran cinayetin şüphelileri Karabük’te yakalandı

Edinilen bilgiye göre Kastamonu il merkezi Kırkçeşme Mahallesi Ahmet Dede Mezarlığı’nda başından ve vücudundan silahla vurulmuş vaziyette erkek cesedi bulundu. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yaptıkları incelemede kan donduran cinayette ölen şahsın Tolga B. olduğunu belirlerken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Kameralarda mezarlığa giriş çıkış yapan 37 AAE 555 plakalı bir araç tespit edildi. Bunun üzerine PTS kayıtlarını ve KGYS kameralarını da incelemeye alan ekipler bahse konu araç ile bu araca öncülük eden bir başka aracın Karabük istikameti yönüne gittiklerini tespit etti.

KAÇIŞLARI 100 KİLOMETRE SÜRDÜ

Yaşanan cinayetin şüphelilerinin bulunduğu iki aracın bilgisinin Karabük Emniyet Müdürlüğüne verilmesi üzerine ekipler teyakkuza geçti. Trafik ekipleri tarafından Yeşil Mahalle Sanayi Kavşağı’nda durdurulan öncü araç içindeki 2 kişi Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alınırken olayda kullanıldığı tahmin edilen bir adet silah da ele geçirildi. Yapılan uygulama kapsamında 37 AAE 555 plakalı araç ise Karabük - Kastamonu Karayolu Bostanbükü Köyü Kavşağı’nda ekipler tarafından durdurularak içerisinde bulunan 2’si kadın 3 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından İstanbul’a gittikleri tahmin edilen 5 şüphelinin kaçışları ise 100 kilometre sürdü.

2’si kadın 5 kişi Karabük Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilirken, otomobiller de çekici yardımı ile emniyete çekildi.

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