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Kastamonu'daki olumsuz hava koşullarından 4 ilçe etkilendi

29.11.2023 08:03 | Son Güncelleme:
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Kastamonu Valiliği, bölgede etkili olan fırtınadan İnebolu, Abana, Cide ve Çatalzeytin ilçelerinin etkilendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin özellikle sahil ilçelerinde pazar ve pazartesi günleri kuvvetli fırtınanın etkili olduğu hatırlatıldı.

Vali Meftun Dallı koordinesinde, Türkiye Afet Müdahale Planında (TAMP) yer alan Afet Çalışma Grupları'nın 24 saat esaslı teyakkuz durumuna geçirildiği aktarılan açıklamada, "Pazar gününü pazartesi gününe bağlayan gece boyunca kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle denizde şiddetli dalgalar oluşmuştur. Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak İnebolu, Abana, Çatalzeytin ve Cide ilçelerimizde bazı evlerin bodrum katlarını ve iş yerlerini su basmıştır. Şiddetli dalgalar nedeniyle sahillerimizde ve limanlarımızda bazı hasarlar meydana gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

Vali Dallı'nın da bölgeye giderek incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olaylara müdahale edilebilmesi için AFAD, İl Özel İdaresi, Kastamonu Belediyesi başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları sahil ilçelerimize yönlendirilmiştir. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan Cide-Bartın kara yolunun Gebeş mevkisinde 17. kilometresinde, 19 Kasım'da meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle üç noktada çökmeler oluşmuş ve ilgili kurumlarca 1 ekskavatör, 2 yükleyici, 8 kamyon, 3 greyder ve 2 pikapla gerekli çalışma başlatılmıştı. Aynı bölgede 27 Kasım gecesi olumsuz hava koşulları nedeniyle yeniden göçükler meydana gelmiş olup bu alanla ilgili daha geniş çaplı bir çalışma yürütülmeye başlanılmıştır. Yapılan müdahalelerle ulaşım tek şeritten sağlanmaya devam etmektedir. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bolu 13. Bölge Müdürlüğü tarafından da bu alanla ilgili dalgakıran etüt proje çalışması başlatılmıştır."

İnebolu ilçesinde karaya oturan "VAMOS" isimli gemiyle ilgili gerekli çalışmaların devam ettiğine de işaret edilen açıklamada, "Olumsuz hava şartlarından etkilenen ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları ivedilikle başlatılmış olup, vatandaşlarımızın zararları ilgili mevzuat çerçevesinde karşılanacaktır." bilgisi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Fırtına

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kastamonu Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Çarşamba

Ceyda eczanesi
Ihsangazi
İğdir eczanesi
Arac
Abana eczanesi
Abana
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