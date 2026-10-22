Kauno Zalgiris - Brann Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Kauno Zalgiris Perşembe 19:45 Brann

Kauno Zalgiris ile Brann, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla S. Darius & S. Girenas sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Brann, son haftalarda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle zor bir dönem geçiriyor. Kauno Zalgiris ise iç sahada daha iyi bir performans sergiliyor.

Takımların güncel form bilgileri Kauno Zalgiris tüm kulvarlar Suduva 0-1 Kauno Zalgiris Litvanya TOPLYGA G

Brighton & Hove Albion 4-0 Kauno Zalgiris UEFA Konferans Ligi M

Kauno Zalgiris 3-0 FK Minija Litvanya Kupası G

Siauliai 0-2 Kauno Zalgiris Litvanya TOPLYGA G

Zalgiris Vilnius 3-2 Kauno Zalgiris Litvanya TOPLYGA M Brann tüm kulvarlar Valerenga 3-1 Brann Norveç Eliteserien M

Brann 2-1 Lincoln Red Imps UEFA Konferans Ligi G

Brann 0-2 Viking Norveç Eliteserien M

Start 2-1 Brann Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Brann 2-1 Bodo Glimt Norveç Eliteserien G

Maç öncesi değerlendirme

Kauno Zalgiris, Litvanya TOPLYGA'da son 5 maçında 4 galibiyet alarak iyi bir form yakaladı. Öte yandan, Brann, Norveç Eliteserien'deki son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde etti ve 4 maç kaybetti.

Eksik Oyuncular Kauno Zalgiris 1 eksik Amine Benchaib Brann 6 eksik Ulrik Mathisen Neraysho Kasanwirjo Nana Kwame Boakye Kjartan Kjartansson Sakarias Opsahl Sondre Tronstad

Kauno Zalgiris kadrosunda Amine Benchaib (Şüpheli) yer almıyor.

Brann kadrosunda Ulrik Mathisen (Sakat - Ayak Parmağından Sakat), Neraysho Kasanwirjo (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Nana Kwame Boakye (Sakat - Diz Sakatlığı), Kjartan Kjartansson (Sakat - Diz Sakatlığı), Sakarias Opsahl (Sakat - Ayağından Sakat) ve Sondre Tronstad (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

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