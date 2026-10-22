SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Konferans Ligi

Kauno Zalgiris - Brann Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Kauno Zalgiris, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Brann'ı ağırlıyor. İki takım arasında oynanacak bu maç, her iki kulüp için de önemli bir eşleşme niteliğinde. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Kauno Zalgiris - Brann Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Konferans Ligi
Kauno Zalgiris
Perşembe 19:45
22.10.2026
Brann
Stadyum: S. Darius & S. Girenas Hakem: Pavle Ilic

Kauno Zalgiris ile Brann, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla S. Darius & S. Girenas sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Brann, son haftalarda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle zor bir dönem geçiriyor. Kauno Zalgiris ise iç sahada daha iyi bir performans sergiliyor.

Takımların güncel form bilgileri
Kauno Zalgiris

tüm kulvarlar

  • 19.10.2026 Suduva 0-1 Kauno Zalgiris Litvanya TOPLYGA G
  • 15.10.2026 Brighton & Hove Albion 4-0 Kauno Zalgiris UEFA Konferans Ligi M
  • 11.10.2026 Kauno Zalgiris 3-0 FK Minija Litvanya Kupası G
  • 20.09.2026 Siauliai 0-2 Kauno Zalgiris Litvanya TOPLYGA G
  • 16.09.2026 Zalgiris Vilnius 3-2 Kauno Zalgiris Litvanya TOPLYGA M
Brann

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Valerenga 3-1 Brann Norveç Eliteserien M
  • 15.10.2026 Brann 2-1 Lincoln Red Imps UEFA Konferans Ligi G
  • 09.10.2026 Brann 0-2 Viking Norveç Eliteserien M
  • 02.10.2026 Start 2-1 Brann Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M
  • 20.09.2026 Brann 2-1 Bodo Glimt Norveç Eliteserien G

Maç öncesi değerlendirme

Kauno Zalgiris, Litvanya TOPLYGA'da son 5 maçında 4 galibiyet alarak iyi bir form yakaladı. Öte yandan, Brann, Norveç Eliteserien'deki son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde etti ve 4 maç kaybetti.

Eksik Oyuncular

Kauno Zalgiris

1 eksik
Amine Benchaib Şüpheli

Brann

6 eksik
Ulrik Mathisen Sakat Ayak Parmağından Sakat
Neraysho Kasanwirjo Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Nana Kwame Boakye Sakat Diz Sakatlığı
Kjartan Kjartansson Sakat Diz Sakatlığı
Sakarias Opsahl Sakat Ayağından Sakat
Sondre Tronstad Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Kauno Zalgiris kadrosunda Amine Benchaib (Şüpheli) yer almıyor.

Brann kadrosunda Ulrik Mathisen (Sakat - Ayak Parmağından Sakat), Neraysho Kasanwirjo (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Nana Kwame Boakye (Sakat - Diz Sakatlığı), Kjartan Kjartansson (Sakat - Diz Sakatlığı), Sakarias Opsahl (Sakat - Ayağından Sakat) ve Sondre Tronstad (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Kauno Zalgiris - Brann maçı ne zaman?

22 Ekim 2026

Kauno Zalgiris - Brann maçı saat kaçta?

19:45

Kauno Zalgiris - Brann maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Kauno Zalgiris - Brann maçında hangi oyuncular eksik?

Ulrik Mathisen, Neraysho Kasanwirjo, Nana Kwame Boakye, Kjartan Kjartansson, Sakarias Opsahl, Sondre Tronstad ve Amine Benchaib.

Kauno Zalgiris ve Brann'ın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

Canlı anlatım

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arsenal'de Saka'nın sakatlığı teknik direktör Arteta'yı endişelendiriyorArsenal'de Saka'nın sakatlığı teknik direktör Arteta'yı endişelendiriyor
Yunanistan basketbolunda kaosYunanistan basketbolunda kaos
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Karavanda o şarkıyla kendinden geçti! Beğeni yağdı

Karavanda o şarkıyla kendinden geçti! Beğeni yağdı

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

Benzine indirim geldi: Tabela değişti!

Benzine indirim geldi: Tabela değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.