Kauno Zalgiris - Brann Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Kauno Zalgiris ile Brann, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla S. Darius & S. Girenas sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Brann, son haftalarda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle zor bir dönem geçiriyor. Kauno Zalgiris ise iç sahada daha iyi bir performans sergiliyor.
Kauno Zalgiris, Litvanya TOPLYGA'da son 5 maçında 4 galibiyet alarak iyi bir form yakaladı. Öte yandan, Brann, Norveç Eliteserien'deki son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde etti ve 4 maç kaybetti.
Kauno Zalgiris kadrosunda Amine Benchaib (Şüpheli) yer almıyor.
Brann kadrosunda Ulrik Mathisen (Sakat - Ayak Parmağından Sakat), Neraysho Kasanwirjo (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Nana Kwame Boakye (Sakat - Diz Sakatlığı), Kjartan Kjartansson (Sakat - Diz Sakatlığı), Sakarias Opsahl (Sakat - Ayağından Sakat) ve Sondre Tronstad (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
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