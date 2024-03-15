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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 170 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

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15.03.2024 10:23
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 170 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 170, Kartalkaya'da 155, Sarıkamış'ta 141, Ergan'da 140, Palandöken'de 133, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 63, Hesarek'te 59, Uludağ'da 54, Yıldız Dağı'nda 45, Davraz'da 32, Zigana ve Denizli'de 20, Ovacık'ta 18, Kop'ta 15, Ilgaz'da 14, Mersivan'da 12, Gevaş'ta 11, Kartepe'de 5, Çambaşı'nda 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez15.03.2024En düşükEn yüksekHakkariKY-82KartalkayaKY-31ErganKKY-33SarıkamışKKY-33PalandökenKY-40ErciyesKY-41YalnızçamKY-45HesarekKY-32UludağKY-12Yıldız DağıKKY-15KopKKY04IlgazKY-34OvacıkY27(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağmurlu)

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kar yağışı Kastamonu kayak merkezleri

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