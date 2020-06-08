YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Kayapınar ve Bağlar’a yeni ilçe müdürleri atandı

Kayapınar ve Bağlar’a yeni ilçe müdürleri atandı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 08.06.2020 10:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde iki ilçe müdürlüğü görevinde değişiklik yapıldı.

Kayapınar ve Bağlar’a yeni ilçe müdürleri atandı

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde iki ilçe müdürlüğü görevinde değişiklik yapıldı. Başarılı işlerle camiada sürekli ismini duyuran Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, daha iyi hizmet sunmak için kadrosunda değişikliğe giderek Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Yahya Akıncı’yı, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ise Bedii Öter’i atadı.
Göreve başladığı günden itibaren ilin eğitim sorunlarını masaya yatıran İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, daha iyi ve kaliteli hizmet sunmak için kadrosunda da değişiklik yaptı. Yeni değişiklikle Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yıllardır Diyarbakır’da çeşitli birimlerde yöneticilik yapan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yahya Akıncı atanırken, Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bedii Öter ise Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı. Diyarbakır’ın en büyük iki ilçesi olan ve en çok öğrenci barındıran Kayapınar ve Bağlar’a atanan yeni müdürler görevlerine başlayarak ilçelerinin eğitim sorunlarını çözmek için ekipleri ile birlikte mesai yaptıklarını söyledi.
Görevi Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Öztürk’ten devralan yeni müdür Yahya Akıncı, bunun bir hizmet yarışı olduğunu söyledi. Engin Öztürk’e şimdiye kadar yaptığı güzel hizmetlerden dolayı teşekkür eden Akıncı, bundan sonra da en iyi şekilde hizmeti sürdürme gayreti içerisinde olacağını kaydetti. Hedefinin Kayapınar eğitimindeki başarıyı katlamak olduğunu dile getiren Akıncı, bunun için her türlü yenilik ve projeye açık olduğunu söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en nefes kesici yerleri! Dünyanın en nefes kesici yerleri!
PARTNER Şeyma sezonu açtı! Şeyma sezonu açtı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, ikiz kardeşler yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, ikiz kardeşler yaralandı

Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

Beylikdüzü’ne 5 yeni park müjdesi

Beylikdüzü’ne 5 yeni park müjdesi

Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Diyarbakır Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
03:03
Sabah
04:50
Öğle
12:23
İkindi
16:16
Akşam
19:47
Yatsı
21:26

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sosyal medya fenomeni yarışmadan kazandığı 20 bin lirayı LÖSEV’e bağışlayacak

Sosyal medya fenomeni yarışmadan kazandığı 20 bin lirayı LÖSEV’e bağışlayacak

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.