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Kaybolan keçi sürüsü dron ile bulundu

28.11.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde kaybolan 50 adet keçi, jandarma ekiplerinin dron ile arama çalışmaları sonucu bulundu.

Kaybolan keçi sürüsü dron ile bulundu

Çayırlı’ya bağlı Balıklı köyünde ikamet eden Mehmet Dursun 50 küçükbaş (keçi) hayvanının çobanın başıboş bırakması sonucu kaybolduğunu bütün aramalarına rağmen hayvanları bulamadığını jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine jandarma ekiplerince hem karadan hem de dron ile havadan arama çalışması başlatıldı.

1 gün sonra dron ile havadan yapılan arama faaliyetinde kayıp hayvanlar olay yerinden 5 km uzakta üstü açık kullanılmayan ahır içinde bulunarak sahibine teslim edildi.
Sürü sahibi Mehmet Dursun jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.

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