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Kaybolan yaşlı adamı jandarmanın dikkati kurtardı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.06.2020 09:56 | Son Güncelleme

Kütahya’da kaybolan epilepsi hastası yaşlı adam, jandarmanın başarılı çalışmasıyla gece yarısı ormanlık alanda bulundu.Edinilen bilgiye göre, 88 yaşındaki Osman Tosun isimli vatandaş, Emet ilçesi Yaylayolu köyündeki evinden öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Kaybolan yaşlı adamı jandarmanın dikkati kurtardı

Kütahya’da kaybolan epilepsi hastası yaşlı adam, jandarmanın başarılı çalışmasıyla gece yarısı ormanlık alanda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 88 yaşındaki Osman Tosun isimli vatandaş, Emet ilçesi Yaylayolu köyündeki evinden öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin ve köylülerin 10 saat boyunca arayıp bulamadığı vatandaş için jandarmaya haber verildi. Epilepsi hastası olan ve ilaç kullanan, daha önce de evden ayrılıp kaybolduğu öğrenilen yaşlı adam, Emet Jandarma ekipleri tarafından köye 1 kilometre mesafede Ören mevkiinde ağaç altında otururken bulundu. El fenerleri ile bulunan ve acıkmış ve bitkin olduğu belirlenen yaşlı adam jandarmanın dikkati sayesinde kurtarıldı. 11 saat sonra bulunup ailesine teslim edilen Osman Tosun’un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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