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Kayısı üreticilerinden TMO’nun alım fiyatı değerlendirmesi

MALATYA HABERLERİ  | 24.09.2020 17:02 | Son Güncelleme

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) tarihinde ilk kez Malatya kayısısını alması ve taban fiyat belirlemesi özellikle fiyat istikrarlılığı açısından sevindirici olarak görülürken, üreticiler fiyatların daha erken açıklanması gerektiğini dile getirdiler.Malatya’da 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısı da açıklanan TMO’nun taban fiyatı üreticiler tarafından da olumlu karşılandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) tarihinde ilk kez Malatya kayısısını alması ve taban fiyat belirlemesi özellikle fiyat istikrarlılığı açısından sevindirici olarak görülürken, üreticiler fiyatların daha erken açıklanması gerektiğini dile getirdiler.
Malatya’da 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısı da açıklanan TMO’nun taban fiyatı üreticiler tarafından da olumlu karşılandı. Sezonun başlaması ile üreticilerin ürünlerini getirdiği Şire Pazarında TMO’nun alım fiyatını değerlendiren üreticiler, fiyatların şuan ki Pazar fiyatları ile aynı olduğunu da söylediler. Bu yıl TMO’nun fiyatı geç açıkladığını söyleyen üreticiler, önümüzdeki yıllarda alım fiyatlarının daha erken açıklanması gerektiğini de ifade ederek, bu yıl ürünün yüzde 80’nin satıldığını dile getirdiler.
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin artık kayısıya da müdahil olarak alım yapmasının Malatya için önemli bir gelişme olduğunu da dile getiren üreticiler, her yıl sezon öncesi fiyatların açıklanması ile fiyat istikrarının oluşabileceğini de ifade ettiler.

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