Kaymakam Açıkgöz, Gideros koyundaki tarihi camide incelemede bulundu

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık 6 yıl önce restore ettirilen Cide’de tarihi Gideros koyundaki caminin eksiklikleri tamamlandı.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cide’de bulunan tarihi Gideros koyundaki camiyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kaymakam Açıkgöz, ziyarette Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık 6 yıl önce restore ettirilen tarihi caminin eksikliklerini yerinde tespit etti. Kaymakam Açıkgöz, ayrıca tarihi Gideros camisine imam hatip görevlendirdiklerini belirterek, “Tarihi Gideros Koyu Cami, 6 sene önce restorasyonu tamamlanmış bir camimiz, ancak bugüne kadar açılmamış. 26. Dönem Kastamonu Milletvekilimiz Sayın Murat Demir beyin destekleriyle camimizin iç halıları ve diğer ihtiyaçları giderilecek. 1 Temmuz itibariyle biz görevlendirmemizi yaptık imamlarımız buraya dönüşümlü olarak görevlendirilecek ve sadece namazdan değil çevre temizliğinden de sorumlu olacaklar. İnşallah bundan sonra bu görevlendirme sürekli devam edecek. Bu tarihi camimiz bundan sonra ibadetin olduğu, gelen turistlerin rahatça namazını kılabileceği yer olacak. Ayrıca, uzun zaman sonra ibadete açılacak olan Gideros Koyu Camisinin ihtiyaçlarını karşılayan Sayın Murat Demir’e teşekkür ediyoruz. Allah hayrını kabul etsin” dedi.

