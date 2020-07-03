YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kaymakam Açıkgöz, “İki işadamı iki tane briket ev bağışında bulundu”

Kaymakam Açıkgöz, “İki işadamı iki tane briket ev bağışında bulundu”

KASTAMONU HABERLERİ  | 03.07.2020 18:01 | Son Güncelleme

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, ilçede ikamet eden 2 işadamının İdlib için başlatılan kampanyaya iki briket ev yaptırarak destek verdiğini açıkladı.Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından Suriye’nin İdlib şehrinde yapılacak briket ev kampanyasına Cide’nin duyarsız kalmadığını belirterek, 2 iş adamının ev desteğinde bulunduğunu açıkladı.

Kaymakam Açıkgöz, “İki işadamı iki tane briket ev bağışında bulundu”

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, ilçede ikamet eden 2 işadamının İdlib için başlatılan kampanyaya iki briket ev yaptırarak destek verdiğini açıkladı.
Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından Suriye’nin İdlib şehrinde yapılacak briket ev kampanyasına Cide’nin duyarsız kalmadığını belirterek, 2 iş adamının ev desteğinde bulunduğunu açıkladı. kaymakam Açıkgöz, yaptığı açıklamada, “İdlib’de briket ev yapımı çağrısına destek, ilçemizde her geçen gün artıyor. İlçemizin saygın iş adamlarından Davut Ertürk, şahsı adına 6 bin TL bağışta bulunarak bir adet briket ev yapımı ile kampanyaya katıldı. Pandemi sürecinde de bin adet gıda kolisi desteği vererek, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünün gülmesine vesile olan Sayın Davut Ertürk’e, İdlib Kampanyasına verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Ayrıca ilçemizin iş adamlarından Süleyman Sarı ve Selçuk Sarı da, Sarıoğlu Beton Firması olarak 6 bin TL bağışta bulunarak bir adet briket ev yapımı ile kampanyaya katıldı. Mazlum çocukların yüzünün gülmesine vesile olan Sarıoğlu Beton’a, İdlib kampanyasına verdiği destek için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kaymakam Açıkgöz, “İki işadamı iki tane briket ev bağışında bulundu”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en büyüğü Türkiye'de! Dünyanın en büyüğü Türkiye'de!
PARTNER Sözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklama Sözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklama

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Kilis’te korana vakaları tavan yaptı

Kilis’te korana vakaları tavan yaptı

Kastamonu Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:09
Sabah
05:09
Öğle
12:54
İkindi
16:54
Akşam
20:29
Yatsı
22:20

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Deniz Eczanesi
Merkez
Özden Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kastamonu Belediyespor, Betül Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Kastamonu Belediyespor, Betül Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Devrekani’de Yerel Eylem Planı toplantısı yapıldı

Devrekani’de Yerel Eylem Planı toplantısı yapıldı

Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu

Defterdarlık binasında bir kişi tabancayla vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.