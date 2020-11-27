Kaymakam Akpay muhtarların talep ve şikayetlerini dinledi

Çorum’un Osmancık ilçesindeki muhtarlar, Kaymakam Ayhan Akpay’ın başkanlığında yapılan toplantıda talep ve şikayetlerini kurum müdürlerine iletme fırsatı buldu.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında, Özel İdare Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıya, kurum amirleri ile mahalle muhtarları katıldı.

Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Kaymakam Akpay, korana virüs tedbirleri ile çeşitli konuların değerlendirildiği toplantıda mahalle muhtarlarının problem, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Toplantı öncesi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca, mahalleler bazında yaşanan güvenlik ve asayiş olaylarıyla ilgili bilgi verildi.

Toplantıda Kaymakam Akpay, mahalle muhtarlarına tek tek söz vererek isteklerini dinledi. Çözüm odaklı gerçekleşen toplantıda, muhtarların dile getirdiği talepler ve sorunlar masaya yatırılarak çözüm önerileri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra mahalle muhtarları söz alarak, mahallelerinde yaşanan sıkıntı ve talepleri konunun muhatabı kurum amirlerine ileterek çözüm yolları arandı. Kaymakam Akpay’da, muhtarların aktardığı problemlerin çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.



