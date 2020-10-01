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Kaymakam Aslan çalışmaları inceledi

VAN HABERLERİ  | 01.10.2020 12:12 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Yoğurtçuoğlu Sokaktaki çalışmaları inceledi.Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Selimbey Mahallesi Yoğurtçuoğlu Sokakta yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Yoğurtçuoğlu Sokaktaki çalışmaları inceledi.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Selimbey Mahallesi Yoğurtçuoğlu Sokakta yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İnceleme sonrasında açıklamada bulunan Başkan Vekili Aslan, “Burası yeni İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının yapıldığı sokak. Burada ilk olarak trimer makinesiyle asfalt kazıma işlemi gerçekleştirildi. Daha sonra drenaj, kaldırım, PMT ve BSK (Binder) kaplama çalışması yapıldı. Sokağımızda bulunan yol ise arka taraftan Van Adalet Sarayı’nın bulunduğu yola bağlanacak” dedi.

“Vatandaşları doğru bilgilendirmemiz gerekiyor”
Yapılan çalışmalar sırasında vatandaşların da bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Kaymakam Aslan, “Yoğurtçuoğlu Sokakta kaldırımın çok dar olduğu yerler, hatta kaldırımın hiç olmadığı yerler var. Buradaki hemşehrilerimiz bunun bizden kaynaklandığını zannediyor. Oysa burada yola terkin olmadığı için ya da vatandaş rıza göstermediği için bu olumsuz durum yaşanıyor. Belediyede çalışan arkadaşlarımızla bunu vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor. Bakıyorlar 2 metrelik kaldırım 30 ya da 50 santimetreye düşmüş, zannediyorlar bunu belediye olarak biz yapıyoruz. Kesinlikle bizden kaynaklı bir durum yok. Bazı yerlerde vatandaşlarımızı ikna edip çalışmalar yapacağız. Çalışma yapamayacağımız yerlerde ise vatandaşı doğru bilgilendireceğiz. Bütün İpekyolu’na hizmet götürmek için çalışıyoruz. Hedeflerimiz var. Güzel bir İpekyolu için herkes çaba göstermeli” diye konuştu.

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