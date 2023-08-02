Kaymakam Bayram biçerdöverle hasat yaptı

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, beraberindeki Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün ve Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ile birlikte ilçede buğday hasadına devam eden çiftçileri tarlalarında ziyaret etti. Hasat sezonu dolayısıyla tarlalarda kavurucu sıcaklık altında çalışan çiftçilere yardım ederek hasat toplayan Kaymakam Bayram, Karaali köyünün Bekirhan mezrasında biçerdöverin başına geçerek hasat yaptı. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bayram, biçerdöver direksiyonuna geçerek buğday hasadı yaptı. Malazgirt Ovası’nın topraklarının çok bereketli olduğunu söyleyen Bayram, "Tüm çiftçilerimize hasat dönemi hayırlı olsun. Bu sene çok şükür bol yağışlı geçti. O yüzden çiftçilerimizde hayli memnun, bizde memnun oluyoruz. Allah’tan tüm çiftçilerimize hayırlı hasatlar ve bereketli bir sezon diliyoruz” dedi.

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün ise Muş’ta tarımsal faaliyetlerin fazla olduğunu belirterek, “357 bin hektarlık tarım arazisine sahip bir yerdir. Bizim il olarak 4 büyük ovamız var, o ovalardan Malazgirt Ovası’ndayız. Çok güzel ve bereketli bir tarladayız. Tarlamız kuru tarla olmasına rağmen sulu şartlardaki bir tarla gibi verim vermiş. Bu yıl özelikle böyle tarlalarımızda dekara 500 ile 600 kilogram arası verim gelmesi tahmin edilmekte. Bu bereketin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

