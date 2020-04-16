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Kaymakam Demir fırın ve marketleri denetledi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 16.04.2020 11:03 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, kentteki fırın ve marketlerde denetim gerçekleştirdi.Korona virüs ile mücadele sürecinde özellikle gıda işletmelerine yönelik alınan kararlara ve yayınlanan genelgelere uyulup uyulmadığı ile ilgili denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor.

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, kentteki fırın ve marketlerde denetim gerçekleştirdi.
Korona virüs ile mücadele sürecinde özellikle gıda işletmelerine yönelik alınan kararlara ve yayınlanan genelgelere uyulup uyulmadığı ile ilgili denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor. Çermik Kaymakamı Nazlı Demir beraberindeki gıda kontrol görevlisi, zabıta ve emniyet personeli ile çeşitli market ve fırınları ziyaret ederek kurallara uyulup uyulmadığı hususunu yerinde denetledi. Kaymakam Demir, kurallara uyan tedbirleri uygulayan işletme çalışanlarına ve sahiplerine teşekkür etti.

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