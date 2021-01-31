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Kaymakam Demirer korona virüs denetimi yaptı

31.01.2021 13:27 | Son Güncelleme:
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Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki işyerlerinde denetim gerçekleştirdi.Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki ile birlikte korona virüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde İçişleri Bakanlığının Genelgesine istinaden hafta sonları kısıtlamaları kapsamında açık işyerlerinde denetim yaptı.Kaymakam Demirer, denetimlerde sosyal mesafeye ve maske eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki işyerlerinde denetim gerçekleştirdi.
Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki ile birlikte korona virüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde İçişleri Bakanlığının Genelgesine istinaden hafta sonları kısıtlamaları kapsamında açık işyerlerinde denetim yaptı.Kaymakam Demirer, denetimlerde sosyal mesafeye ve maske eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

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