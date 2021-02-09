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Kaymakam Güneş’e bronz madalya

09.02.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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Kaymakam Güneş’e bronz madalya

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından Sorgun’da başlatılan kan bağışı kampanyasında 17.

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından Sorgun’da başlatılan kan bağışı kampanyasında 17. Kez kan bağışında bulunan Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş’e bronz madalya verildi.
Sorgun’da İlyas Arslan Bulvarı, Ahmet Uslu Parkı yanında konuşlanan kan bağışı aracına gelen Kaymakam Güneş, burada yetkililerden kampanya hakkında bilgi aldı. Kaymakam Güneş, kan bağışının önemine değinerek yaptığı açıklamada, her damla kanın önemli olduğunu, bin ünite kanın bir hayat kurtarabileceğine dikkat çekerek “İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde kan bağışı daha büyük bir önem kazanmıştır. Tek kaynağı insan olan kan en temel yaşam kaynağıdır. Kan bağışı, kan bekleyen kişilerin hayatlarını kurtarmasının yanı sıra kişinin kendi sağlığı açısından da yaşamsal önem taşır. Kan bağışlamak bağışçı içinde çok önemlidir. Kan bağışında kan hücreleri yenileniyor, bu da daha sağlıklı ve daha güçlü bir vücuda sahip olunmasını sağlıyor. Bu nedenle ben vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum” dedi.
Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanı Ali Ateşer de yaptığı açıklamada, Kaymakam Güneş’in her yıl kan bağışında bulunduğu bilgisini vererek, “Kurumumuz 10 kez kan bağışında bulunanlara bronz, 20 kez bağışta bulunanlara gümüş, 25 kez bağışta bulunanlara ise altın madalya veriyor. Sayın Kaymakamımız da bununla birlikte 17. Kez kan bağışında bulunmuş oldu. Biz de kendisine bronz madalya ve sertifika verdik. Kendisine kurumumuz adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kaymakam Güneş’e bronz madalya

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