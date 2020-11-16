Kaymakam Kaya din görevlileriyle toplantı yaptı

Manyas’ta korona virüse karşı alınacak tedbirler konusunda Kaymakam Muhammed Kaya din görevliler ile alınacak ve alınması gereken önlemler konusunda bir toplantı yaptı.

Müftülük toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda pandemi sürecin de din görevlilerinin sürece katkısı ile ilgili konular ele alındı. Kaymakam Kaya Camiler de alınması gereken önlemler, din görevlilerinin vakaları takip etme süreci, bu sürecin ciddiyetle takibinin gerektiği bir kez daha dile getirildi. Süreç boyunca camilerimizin ciddiyetle tedbirlere uyduğunu ve örnek ilçe gösterildiğimizi belirterek katkılarından dolayı din görevlilerine teşekkür etti. Bundan sonraki süreçte de camiler deki tedbirlerin yanında( maske mesafe seccade gibi) şadırvan ve tuvaletler in gerekli önlemler alınamıyorsa kapatılması konularında bilgi verdi.



