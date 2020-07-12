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Kaymakam Koşal, selden zarar gören köylerde incelemede bulundu

KARS HABERLERİ  | 12.07.2020 10:45 | Son Güncelleme

Kars’ta son günlerde etkili olan sağanak yağmur, sel baskınlarına neden olurken, selden zarar gören köylerde hasar tespit çalışmaları başladı.Kars’ın Sarıkamış İlçesi’ne bağlı Ortakale Köyü’nde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen selde can kaybı yaşanmazken, çok sayıda ev ve ahır selden zarar gördü.Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, beraberindeki AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan ve İl Genel Meclisi Üyesi Medeni Çetinkaya ile birlikte Ortakale köyüne gelerek bir takım incelemelerde bulundu.

Kars’ta son günlerde etkili olan sağanak yağmur, sel baskınlarına neden olurken, selden zarar gören köylerde hasar tespit çalışmaları başladı.
Kars’ın Sarıkamış İlçesi’ne bağlı Ortakale Köyü’nde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen selde can kaybı yaşanmazken, çok sayıda ev ve ahır selden zarar gördü.
Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, beraberindeki AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan ve İl Genel Meclisi Üyesi Medeni Çetinkaya ile birlikte Ortakale köyüne gelerek bir takım incelemelerde bulundu. Kaymakam Koşal, köylülere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Koşal, AFAD ve jandarma ekiplerinden vatandaşlarla bire bir görüşmelerini isteyerek hasar tespit kaydı tutulmasını istedi. Bir süre beraberindekilerle birlikte selin vurduğu bölgeyi gezen Koşal, daha sonra köylülerle bir araya geldi.
Kaymakam Koşal, devletin bütün birimlerinin seferber olduğunu belirterek, köylülerin zararlarının giderileceğini kaydetti.
Öte yandan Ortakale Köyü’nde AFAD, Devlet Su İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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