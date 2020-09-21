YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Kaymakam Otcu, evde izole olanları denetledi

Kaymakam Otcu, evde izole olanları denetledi

MERSİN HABERLERİ  | 21.09.2020 10:56 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus İlçe Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Covid-19 tanısı konulan ve evde süreci geçirmeleri istenen şahıs ve ailelere yönelik denetim yaptı.Sokak sokak denetim yapan Kaymakam Otcu, Covid-19 tanısı konulan ve izolasyon sürecindeki vatandaşların sorunlarını da dinledi.Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir ile birlikte Merkez ve Şehit Lütfi Can Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında evde izole olan temaslı ve pozitif vatandaşları izlem çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra bizzat denetlemelerde bulundu.Kaymakam Otcu, temaslı ve pozitif vatandaşlara yönelik daha etkin bir şekilde evde izlem, denetim çalışmaları yapılacağını belirterek, salgının önlenmesi için evde izole edilen vatandaşların 14 gün süreyle kesinlikle evden dışarı çıkmamaları ve diğer vatandaşlarla temas etmemelerinin çok önemli olduğuna işaret etti.

Mersin’in Tarsus İlçe Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Covid-19 tanısı konulan ve evde süreci geçirmeleri istenen şahıs ve ailelere yönelik denetim yaptı.
Sokak sokak denetim yapan Kaymakam Otcu, Covid-19 tanısı konulan ve izolasyon sürecindeki vatandaşların sorunlarını da dinledi.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir ile birlikte Merkez ve Şehit Lütfi Can Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında evde izole olan temaslı ve pozitif vatandaşları izlem çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra bizzat denetlemelerde bulundu.
Kaymakam Otcu, temaslı ve pozitif vatandaşlara yönelik daha etkin bir şekilde evde izlem, denetim çalışmaları yapılacağını belirterek, salgının önlenmesi için evde izole edilen vatandaşların 14 gün süreyle kesinlikle evden dışarı çıkmamaları ve diğer vatandaşlarla temas etmemelerinin çok önemli olduğuna işaret etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 3 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 3 yaralı
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Türkiye Rallisi'nin galibi Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans oldu
Türkiye Rallisi'nin galibi Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans oldu
Hatay'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 3 yaralı
Hatay'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 3 yaralı
GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
Niğde'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Niğde'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Mersin Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:22
Öğle
12:40
İkindi
16:06
Akşam
18:48
Yatsı
20:02

Mersin Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Anadolu Eczanesi
Akdeniz
Göksu Eczanesi
Akdeniz
Tarım Eczanesi
Akdeniz
Mervem Eczanesi
Mezitli
Tuğba Eczanesi
Mezitli
Bilgen Eczanesi
Toroslar
Polen Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Şifalı tatil için dev yatırım
Şifalı tatil için dev yatırım
Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor
Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.