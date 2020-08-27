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Kaymakam Sağlam, Vali Çakır’a çalışmaları anlattı

KASTAMONU HABERLERİ  | 27.08.2020 13:47 | Son Güncelleme

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, ilçede devam eden çalışmalar hakkında Vali Çakır’a bilgi verdi.Vali Avni Çakır, Cide Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Ömer Sağlam ile bir araya geldi.

Kaymakam Sağlam, Vali Çakır’a çalışmaları anlattı

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, ilçede devam eden çalışmalar hakkında Vali Çakır’a bilgi verdi.
Vali Avni Çakır, Cide Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Ömer Sağlam ile bir araya geldi. Kaymakam Sağlam’dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında brifing alan Vali Çakır, ardından belediye, Cide İlçe Jandarma Komutanlığı, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret etti ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Son olarak Vali Çakır, Denizkonak köyünde bulunan Balıkçı Barınağında yapım çalışmalarını yerince inceleyerek, ardından 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir ile bir araya geldi.

Kaymakam Sağlam, Vali Çakır’a çalışmaları anlattı

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