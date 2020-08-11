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Kaymakam Şahin ve Başkan Altun’dan korona virüs denetimi

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.08.2020 13:57 | Son Güncelleme

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ilçe genelinde maske mesafe ve hijyen denetimi yaparak, korona virüse karşı vatandaşları uyardı.İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Zabıta Teşkilatı mensuplarından oluşan kolluk kuvvetleri eşliğinde Kaymakam Ömer Şahin ve Başkan Altun tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetimde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uyulmadığı denetlendi.

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ilçe genelinde maske mesafe ve hijyen denetimi yaparak, korona virüse karşı vatandaşları uyardı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Zabıta Teşkilatı mensuplarından oluşan kolluk kuvvetleri eşliğinde Kaymakam Ömer Şahin ve Başkan Altun tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetimde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uyulmadığı denetlendi. Bu kapsamda, market, kafeterya, kıraathane, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta gibi işyeri ve yaşam alanlarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İlçe Kaymakamı Ömer Şahin ve Belediye Başkanı Özkan Altun, korona virüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmelerde bulundu.
Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının insan ve toplum sağlığı için önemine dikkat çeken Kaymakam şahin ve Belediye Başkanı Altun, belirlenen eksikliklerle ilgili olarak da uyarılarda bulundu.

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