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Kaymakam Soysal tarihi yerler hakkında bilgi aldı

KİLİS HABERLERİ  | 17.08.2020 13:38 | Son Güncelleme

Kilis’in Polateli Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, ilçedeki tarihi ve kültürel alanlarıyla ilgili bilgi aldı.İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir ile Kilis Sabunhane Müzesi Müdürü Macit Aşir, kısa süre önce Polateli Kaymakamlığına atanan Muhammed Usame Soysal’ı ziyaret etti.

Kaymakam Soysal tarihi yerler hakkında bilgi aldı

Kilis’in Polateli Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, ilçedeki tarihi ve kültürel alanlarıyla ilgili bilgi aldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir ile Kilis Sabunhane Müzesi Müdürü Macit Aşir, kısa süre önce Polateli Kaymakamlığına atanan Muhammed Usame Soysal’ı ziyaret etti. Daha sonra Kaymakam Soysal, Kültür Müdürü Özdemir ile Müze Müdürü Aşir, Polateli ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ravanda Kalesi, Tarihi Çınar ağacı başta olmak üzere ilçedeki tarihi ve kültürel alanları gezdiler.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir ile Kilis Sabunhane Müzesi Müdürü Macit Aşir Polateli ilçesindeki tarihi yerler ile Ravanda kalesi hakkında Kaymakam Muhammed Usame Soysal’ı bilgilendirdiler.

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