Kaymakam Türkmen, Çöltepe’de öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Çöltepe İlköğretim Okulunu ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Göreve geldiği günden beri eğitime gerek belediye gerekse kaymakamlık olarak büyük önem verdiklerini ifade eden Kaymakam Türkmen, tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgın hastalıktan dolayı yüz yüze eğitime bir süre ara verildiğini söyledi. Kaymakam Türkmen, "İlk olarak tekrar açılan köy okullarımızla evlatlarımızın mutluluğa ortak olmak istedik. Temennimiz pandeminin en kısa sürede sona ermesiyle tüm okullarımızın yüz yüze eğitime başlamasıdır" dedi.

Çöltepe Sağlık Ocağını da ziyaret eden Türkmen, pandemi döneminde canla başla çalışan sağlık personellerinin talep ve sorunlarını da dinledi.

