YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Kaymakam Türkmen üstyapı çalışmalarını inceledi

Kaymakam Türkmen üstyapı çalışmalarını inceledi

23.02.2021 12:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, beraberindekilerle birlikte Çöltepe Mahallesinde sürdürülen üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.Bismil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, beraberindekilerle birlikte Çöltepe Mahallesinde sürdürülen üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Bismil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye ekiplerince merkezde yeraltı kanalizasyon çalışması, kilitli parke taşı döşeme, yeni yol ağı oluşturma ve bakım ve onarım çalışmaları ile kırsal mahallelerde sürdürülen yol yapım çalışmaları vatandaşların takdirini topluyor.
Yapılan çalışmalar ile ilçeyi hizmet şantiyesine çeviren ekiplerin son durağı olan Çöltepe Mahallesi oldu. Beraberindekilerle birlikte çalışmaları inceleyen Kaymakam Türkmen, projeler hakkında bilgi aldı. Mahalle sakinlerinin taleplerini de dinleyen Kaymakam Türkmen, çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
1/

Diyarbakır Namaz Vakitleri 23 Şubat Salı

İmsak
05:32
Sabah
06:52
Öğle
12:37
İkindi
15:43
Akşam
18:13
Yatsı
19:28
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

Diğer Haberler

Kaymakam Türkmen, Çöltepe’de öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Kaymakam Türkmen, Çöltepe’de öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Yenişehir’e yeni imar yolları

Yenişehir’e yeni imar yolları

Başkan Beyoğlu’ndan üçüzleri olan aileye bebek çantası hediyesi

Başkan Beyoğlu’ndan üçüzleri olan aileye bebek çantası hediyesi

Bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimden yararlanamıyordu, yardımına Başkan Beyoğlu yetişti

Bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimden yararlanamıyordu, yardımına Başkan Beyoğlu yetişti

‘Ekolojik okuryazarlık’ sertifikaları dağıtıldı

‘Ekolojik okuryazarlık’ sertifikaları dağıtıldı

Silvan’da 5 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

Silvan’da 5 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.