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Kaymakam Türköz okulları inceledi

27.01.2021 18:11 | Son Güncelleme:
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Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, ilçedeki bazı okullarda incelemelerde bulundu.Kaymakamı Türköz, Misak-ı Milli İlkokul ve Ortaokulu ile Bostanbükü İlkokul ve Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu.Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de eşlik ederken, Kaymakam Türköz ilk ziyaretini Misak-ı Milli İlk ve Ortaokuluna yaptı.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, ilçedeki bazı okullarda incelemelerde bulundu.
Kaymakamı Türköz, Misak-ı Milli İlkokul ve Ortaokulu ile Bostanbükü İlkokul ve Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu.
Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de eşlik ederken, Kaymakam Türköz ilk ziyaretini Misak-ı Milli İlk ve Ortaokuluna yaptı. Türköz, burada Hayat boyu öğrenme faaliyetleri kapsamında açılan kursları ve okulda destekleme ve yetiştirme kurslarında bulunan öğrencileri ziyaret ederek bilgiler aldı.
Daha sonra Bostanbükü İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Türköz, okulun bahçesinde bulunan 612 yıllık Sakız Ağacı hakkında bilgi aldı. Türköz, yaptığı incelemeler sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş’e ve okul idare yönetimine teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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