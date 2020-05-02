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Kaymakamdan ev ziyaretleri

KARABÜK HABERLERİ  | 02.05.2020 12:43 | Son Güncelleme

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan aileleri ziyaret etti.Kaymakam Ürkmezer, Safranbolu Vefa Sosyal destek Grubu ile gerçekleştirdiği ziyaretleri esnasında, hayırsever vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yardım paketlerini ailelere ulaştırdı.Salgına karşı en önemli silahın bireysel izolasyon ve sosyal mesafe olduğunu ziyaret ettiği hanelerde hatırlatan Kaymakam Ürkmezer, "Vefa Sosyal Destek Grubumuzla tedbirler neticesinde evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan aileleri ziyaret etti.
Kaymakam Ürkmezer, Safranbolu Vefa Sosyal destek Grubu ile gerçekleştirdiği ziyaretleri esnasında, hayırsever vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yardım paketlerini ailelere ulaştırdı.
Salgına karşı en önemli silahın bireysel izolasyon ve sosyal mesafe olduğunu ziyaret ettiği hanelerde hatırlatan Kaymakam Ürkmezer, "Vefa Sosyal Destek Grubumuzla tedbirler neticesinde evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Temel birçok ihtiyaçları için var gücümüzle çalışıyoruz. Devletimiz tarafından yapılan yardımların yanında hayır sever vatandaşlarımızın yardımlarını da vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu süreçte 20 yaşın altında ve kronik rahatsızlıklardan dolayı evlerinden çıkamayan gençlerimiz var. Onlara tavsiyem bol bol kitap okuyun. Araştırın ve derslerinizi farklı kaynaklardan takip edin. Siz istedikten sonra biz kitaplarınızı sizlere ulaştırırız" dedi.
Kaymakam Ürkmezer, ziyaret ettiği bazı hanelerdeki, 20 yaş altındaki gençlere yaşlarına uygun TÜBİTAK bilim kitapları verirken, çocuklara da oyuncaklar hediye etti.

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