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Kayseri 1.Amatör Küme’den üç şampiyon tamam

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.04.2020 16:57 | Son Güncelleme

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tamamlanırken 3 takım bir üst lige çıktı.

Kayseri 1.Amatör Küme’den üç şampiyon tamam

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan tamamlanırken 3 takım bir üst lige çıktı. Süper Amatör Küme vizesi alacak 4. takımın belirlenmesi bekleniyor.
2019-2020 futbol sezonunda Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda 42 puanla Başakpınar Belediyespor, 41 puanla Kayseri Yavuzspor’un yanı sıra B Grubunda 42 puanla Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, Süper Amatör Küme vizesi almayı başardı. 2020-2021 futbol sezonunda Süper Amatör Küme’de mücadele edecek bu 3 takımın yanı sıra, dördüncü takımın hangisi olacağı ise henüz belli olmadı.
Süper Amatör Küme’ye son çıkacak takım, B Grubunda 42 puana sahip Kayserigücü ile Gültepespor arasında oynanacak Play-Off maçı sonrası belli olacak. Kayserigücü ile Gültepespor arasında oynanacak olan Play-Off maçının ne zaman oynanacağına dair bir tarih belirlenmezken Haziran ayı içerisinde oynanması planlanıyor.

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Kocasinan
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Melikgazi
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cemiloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Nehir Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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