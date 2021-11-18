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Kayseri merkezli tefeci operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

18.11.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri merkezli tefeci operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli iki ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kayseri ve çevre illerde zor durumda bulunan vatandaşlara faizle borç para vererek karşılığında açık senet alan, bu kişilerin ev ve araçları için icra takibi başlatan, borcunu ödeyemeyenleri alıkoyarak tehdit eden ve yüklü miktarda faiz alan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. ve M.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince, iki ay süren teknik ve fiziki takip sonucu önceki gün Kayseri ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 6 şüphelinin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, mağdurlar adına düzenlenmiş senet, pos cihazı ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

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