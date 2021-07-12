Kayseri Model Fabrika, bölgedeki sanayi işletmelerinin verimliliğini artırıyor

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Kayseri'de bir süre önce faaliyete başlayan Model Fabrika, kent ve bölgedeki sanayi kuruluşlarının üretimindeki sorunlarını çözerek, verimliliğin artmasına ve dijitalleşmesine önemli katkılar sağladı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Model Fabrika (KMF) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri Model Fabrika ile çalışan 6 firmanın günlük üretimlerinde yüzde 80'e varan artış yaşandığını belirtti.

Sonuçların ve firma temsilcilerinden yapılan geri dönüşlerin Kayseri sanayisi adına sevindirici olduğunu aktaran Büyüksimitci, "Model fabrikamız bünyesinde, firmalarda tespit edilen iyileştirmeye açık noktalar için yalın düşünce kapsamında 20 modülden oluşan eğitim ve saha uygulamaları yürütüldü. Her firmanın kendi iyileştirme sürecine göre yüzde 40 ile yüzde 80 arasında günlük üretim artışı sağlandı. Üretim artışı dışında da farklı noktalarda kazanımlar elde edildi." ifadelerini kullandı.

Projede yer alan işletmelerin yalın teknikler konusundaki sürdürülebilirlik için KMF ile diyaloğu sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Büyüksimitci, KMF'nin özellikle sanayiciye hizmet için kurulduğunu, sanayicilerin destek istediği konularda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

