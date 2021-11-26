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Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan ile 6 eski yöneticinin yargılanmasına başlandı

26.11.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan ile 6 eski yöneticinin yargılanmasına başlandı

KAYSERİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ile 6 eski yöneticinin, "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından yargılanmalarına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, tutuksuz sanıklar Tahir Nursaçan ile eski yöneticiler Ş.Ö, S.S, S.A, Ö.B, A.Y. ve A.Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Nursaçan, savunmasında, 2015'te yönetim kuruluna seçildiklerini ve OSB adına başarılı işler yaptıklarını söyledi.

Herhangi bir usulsüzlük yapmadıklarını öne süren Nursaçan, şunları kaydetti:

"Çeşitli sebeplerden dolayı 3 arkadaşımızın işine son vermemizle, bunların şikayetiyle karışınızdayız. Bu şikayetlerden biri olan 79 yapı kullanım izin belgesi verilmesi, teknik sorumluların inceleme alanıdır. Onlar inceler, doğruluğu onaylanınca bize sunarlar. Bize onaylama düşmektedir. Ayrıca Kayseri OSB olarak GSM şirketinin en büyük müşterilerindeniz. Bu şirketin verdiği promosyon telefonları çalışanlarımıza verdik. Basın yayın harcamaları da bütçeye konmuş, sanayicilerimizin onayı alınmıştır. 'Osmanlı Odası' ise yönetim kurulu kararıyla yapıldı ve demirbaşa kaydedildi."

Sanık A.Y. ise savunmasında, geçmiş dönemde bir birimin müdürü olan H.K'nin yerine imza attığını belirtti.

H.K. olmadığı için onun yerine birkaç imza attığını dile getiren A.Y, "İlgili birimlerden biri yerinde olmazsa onun yerine başkası imza atar. Sanayicileri bekletmemek için imzaladım. Personel iç yönergesinde imza yetkim var. H.K'ye sormadım, mevzuat yetki verdiği için imzaladım." diye konuştu.

Sanık Ş.Ö. ise bilerek sanayicinin hakkını gasbedecek hiçbir hareket yapmadıklarını ve maaş bile almadıklarını ileri sürdü.

Sanık S.S. de basın yayın harcamalarının, Kayseri OSB'nin tanınırlığının artırılması ve ihalelerin duyurulması amacıyla yapıldığını savundu.

Diğer sanıklar da savunmalarında suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca Nursaçan ve 6 eski OSB yöneticisi hakkında "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hakkındaki soruşturma nedeniyle Tahir Nursaçan'ı 15 Ekim'de 3 ay süreliğine görevinden uzaklaştırmıştı.

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