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Kayseri OSB Teknik Koleji şampiyon oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.02.2020 18:14 | Son Güncelleme

Türkiye Kadınlar 2.

Kayseri OSB Teknik Koleji şampiyon oldu

Türkiye Kadınlar 2. Ligi 6. Grup’ta ligin bitimine 1 hafta kala deplasmanda en yakın takipçisi Antakyaspor’u 3-0yenen Kayseri OSB Teknik Koleji şampiyonluğunu ilan etti.
Türkiye Kadınlar 2. Ligi 6. Grup’ta dün Hatay deplasmanında Hatay Voleybol’u 3-0 yenen Kayseri OSB Teknik Koleji bugün ise yine Hatay deplasmanında en yakın takipçisi Antakyaspor’u yine 3-0’lık skor ile geçti. İki gündü iki galibiyet alarak 13 maç sonunda 37 puana yükselen Kayseri ekibi böylece şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Kayseri OSB Teknik Koleji, Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Ligi’ne yükselebilmek için böylece ismini Play-Off maçlarına yazdırdı. Güçlü ekip ligi 8 Şubat Cumartesi günü Kayseri’de oynayacağı Kilis Belediyespor maçı ile tamamlayacak. Harun Şahin ve Seher şahin’in idaresindeki Kayseri OSB Teknik Koleji takımı geride kalan 13 haftayı namağlup geçerken, sezonun son maçını da kazanarak lige yenilgisiz bir şekilde nokta koymak istiyor.

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Kayseri Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
06:13
Sabah
07:37
Öğle
12:57
İkindi
15:42
Akşam
18:06
Yatsı
19:25

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cihangir Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hızır Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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