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Kayseri Şeker’den bin tablet sözü

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.09.2020 12:56 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, uzaktan eğitim gören yardıma muhtaç öğrencilere yönelik başlatılan tablet kampanyasına özel ilgi göstermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde belediyelerin 10 bin tableti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlamasıyla yetinmeyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri Şeker Fabrikası’nda düzenlenen törende, Başkan Hüseyin Akay’ı da kampanyaya katılmaya davet ederek, bin tablet sözü aldı.
Başkan Büyükkılıç, Kayseri Şeker Fabrikası tarafından bu yıl 66’ncısı düzenlenen Pancar Alım Kampanya Açılışı’na katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis, Baki Ersoy ve İsmail Özdemir’in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetlinin katıldığı kampanya açılışında Başkan Büyükkılıç’ın gündeminde uzaktan eğitim için büyük önem taşıyan tablet konusu vardı. Kayseri çiftçisini ve ekonomisini yakından ilgilendiren pancar alım kampanyasının açılışında mikrofonu eline alarak tablet konusunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Kayseri’deki belediyelerin 10 bin tablet desteği verdiğini hatırlatarak, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay’ı kampanyaya katılmaya davet etti. “Çiftçi çocuklarının uzaktan eğitiminde kullanılmak üzere Kayseri Şeker’den de bin tablet bekliyoruz” diyen Başkan Büyükkılıç’ın yaklaşımına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de destek verdi. Pancar çiftçisinin çocuklarının eğitimine her zaman destek verdiklerini kaydeden Başkan Akay, Büyükkılıç’ın daveti üzerine, “1000 tablet hayırlı olsun” karşılığını verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde 10 bin tablet ile başlayan destek kampanyasında tablet sayısı 11 bine ulaşırken, bu sayının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

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