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Kayseri Süper Amatör Küme

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.03.2020 11:32 | Son Güncelleme

Kayseri Süper Amatör Küme’nin güçlü ekibi Yolspor, 30.

Kayseri Süper Amatör Küme’nin güçlü ekibi Yolspor, 30. dakikada Mustafa Saylağ’ın attığı tek gol ile Trend Gayrımenkulspor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Mehmet Ekmekyermez xxx, Ahmet İnci xxx, Erkan Kırçıl xxx
Yolspor: Yakuphan Kocaoğlu xxx, Yasin Tarım xx, Bahattin Can Ardıç xx, Ümit Al xxx, Said Emre Gündoğan xx, Birhat Yağbasan xx, Cüneyt Egemen Karagöz xx, Gökhan Savranlar xxx, Mustafa Saylağ xxx, Koray Tuna xx (Dk. 80 Samet Uçar x), Yunus Güneri xx (DK. 66 Cemal Tavran x)
Trend Gayrımenkul: Ebubekir Kara x, Mevlüt Padak x, Mehmet Kındık x (Dk. 76 Erkan Kandöker x), Şeh İsmail Orhan xx, Mehmet Ali Tanrıkulu xx, Fatih Ülker xx, Resul Yıldırım xx, Buğra Kara x, Alpaslan İnce x (Dk. 60 Eray Akyol x), Halis Barbaros x, Adem Şener x
Goller: Mustafa Saylağ Dk. 30 (Yolspor)

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