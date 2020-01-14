YURTHABER
  4. Kayseri U-14 Play-Off fikstürü 16 Ocak’ta çekilecek

Kayseri U-14 Play-Off fikstürü 16 Ocak’ta çekilecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.01.2020 14:51 | Son Güncelleme

Kayseri’yi U-14 Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek olan takımın belirleneceği Play-Off maçlarının fikstür çekimi 16 Ocak’ta yapılacak.Klasman gruplarında ilk üç sırayı alan 6 takımın katılacağı U-14 Play-Off maçlarının fikstür çekimi 16 Ocak Perşembe günü yapılacak.

Kayseri U-14 Play-Off fikstürü 16 Ocak’ta çekilecek

Kayseri’yi U-14 Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek olan takımın belirleneceği Play-Off maçlarının fikstür çekimi 16 Ocak’ta yapılacak.
Klasman gruplarında ilk üç sırayı alan 6 takımın katılacağı U-14 Play-Off maçlarının fikstür çekimi 16 Ocak Perşembe günü yapılacak. Sümer Amatör Evi’nde yapılacak olan fikstüar çekimi saat 14.00’da başlayacak. Bu sezon Play-Off’ta OSB Atletikspor, Gültepespor, Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Şekerspor, Erkiletspor ve İncesu Erdemspor takımları mücadele edecek. Play-Off’ta ilk sırayı alan takım kayseri’yi U-14 Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı kazanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı!
Kültür şehrine yakışır kütüphaneKültür şehrine yakışır kütüphane
Başkan Palancıoğlu: "En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir"Başkan Palancıoğlu: "En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda ilerlemek istiyor

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda ilerlemek istiyor

Ahmet Uluçay Sinema Günleri

Ahmet Uluçay Sinema Günleri

Genç mucitlerin icadı Nazilli’de uygulanacak

Genç mucitlerin icadı Nazilli’de uygulanacak

Kayseri Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:21
Sabah
07:48
Öğle
12:52
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:07

Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Ekinci Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yıldırım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özsoy Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cemiloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor Oğuzhan’ı renklerine bağladı

Kayserispor Oğuzhan’ı renklerine bağladı

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.