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Kayseri Üniversitesi ile Kayseri SMMMO Arasında “Tezsiz Yüksek Lisans ve Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandı

13.01.2021 10:48 | Son Güncelleme:
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Kayseri Üniversitesi ile Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) arasında tezsiz yüksek lisans ve eğitim işbirliği protokolü imzalandı.Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen protokol törenine, Rektör Prof.

Kayseri Üniversitesi ile Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) arasında tezsiz yüksek lisans ve eğitim işbirliği protokolü imzalandı.
Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen protokol törenine, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Prof. Dr. Semra Aksoylu, Genel Sekreter Mehmet Akkuş ile Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ve yönetimi katıldı.
Protokol töreninde yapılan konuşmalarda Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi’nin kuruluşunun yeni olmasına rağmen birimlerinin daha köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.
Rektör Karamustafa, “Bugün burada Üniversitemiz ile Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası arasında başta tezsiz yüksek lisans ve eğitim işbirlikleri kapsamında iyi niyet protokolü imzalamak için biraya geldik. Kayseri Üniversitesi her ne kadar Mayıs 2018’de kurulmuş olsa da birimleri köklü bir geçmişe sahiptir. Bu bağlamda, Uygulamalı Bilimler Fakültemiz köklü bir geçmişe sahip birimimizdir; önceden Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak özellikle muhasebe eğitiminde köklü bir geçmişe sahiptir; muhasebe eğitiminde deneyimli akademik alt yapısı bulunmaktadır. Ben imzalanan bu protokolün hem üniversitemize hem de Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na hayırlı olmasını dilerim. İmzalanan bu protokol ile üniversitemiz iş dünyası ve toplum ile bütünleşen üniversite olma özelliği ile ilgili eğitim alanında önemli katkılar oluşturacaktır” dedi.
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ise konuşmasında böyle bir eğitim protokolüne imza atmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Yedikaya, “İmzalanan bu protokol sadece Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na kayıtlı üyelerimizi kapsamıyor. Stajyer ve mesleğe girecek stajyer adaylarını da kapsıyor. Ayrıca Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının da yer aldığı Anadolu Odalar Platformuna kayıtlı üyeler ile stajyer ve aday stajyerleri de kapsıyor. Bu protokol sayesinde yüksek lisans yapmak isteyen üyelerimizin eğitimlerine önemli katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya eğitim işbirliği ve iyi niyet protokolüne imza attı.

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