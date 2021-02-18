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Kayseri ve Kırıkkale'de Regaip Kandili idrak edildi

18.02.2021 20:49 | Son Güncelleme:
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Kayseri ve Kırıkkale'de Regaip Kandili idrak edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri ve Kırıkkale'de vatandaşlar Regaip Kandili dolayısıyla birçok camide namaz kılıp dua etti.

Kayseri'de akşam namazının ardından tarihi Hunat Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarının gözetildiği camide, vatandaşlar dua edip namaz kıldı.

Kayseri Müftüsü Şahin Güven, kandil gecesinin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, gecenin önemini anlattı.

Namazın ardından Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de Nur Cami ve Külliyesi'nde yatsı namazı öncesi Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından vaaz verildi ve dua edildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarının gözetildiği camide, vatandaşlar namazlarını kıldı.

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