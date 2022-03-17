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Kayseri'de 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

17.03.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hakkında 14 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.M'nin (27), Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi'nde bir adreste saklandığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan O.M, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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