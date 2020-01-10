Kayseri'de 17 yaşındaki genci bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genci öldüren şüpheli tutuklandı.
Sancaktepe Mahallesi'ndeki kavganın ardından gözaltına alınan E.S'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Sancaktepe Mahallesi'nde dün C.A, aralarında husumet bulunan E.S. tarafından kavgada bıçaklanmış, Kayseri Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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