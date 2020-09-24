Kayseri'de 24 yeni otobüs törenle hizmete sunuldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosuna kazandırdığı 24 otobüsü törenle hizmete sundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte hareketliliğin getirdiği bir miktar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışının söz konusu olduğunu anımsatarak bunun karamsarlığa ve tedbir almaya engel olmaması gerektiğini söyledi.

Büyükkılıç, mazeret üretmeden, önlemlere uyup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "maske, mesafe, temizlik" uyarısını dikkate alarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Salgın sürecinde toplu taşıma araçlarındaki tedbirlerin önemine vurgu yaptı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ayakta yolcu almayan Türkiye'deki yegane büyükşehir olduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum." diyen Büyükkılıç, "Bu fedakarlığımız Kayseri'nin güzel insanlarına yakışır, onlar için ne yapsak azdır. Filomuzu güçlendirmek, ihtiyaçlara cevap vermek, mazerete sığınmamak amacıyla 24 tane pırıl pırıl, yeni aracımızı filomuza katıyoruz. Cenabı Allah kaza bela vermesin. İnşallah sağlıklı, huzurlu hizmetlere vesile kılsın." ifadelerini kullandı.

Hayatı kolaylaştırmak, güzelleştirmek ve insanlara hizmet etmekle yükümlü olduklarını kaydeden Büyükkılıç, ulaşımla ilgili diğer çalışmalarını da hızla sürdürdüklerini aktardı.

Büyükkılıç ve davetliler, İl Müftüsü Şahin Güven'in dua etmesinin ardından hizmete sunulan araçlarda incelemede bulundu.

