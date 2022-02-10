Kayseri'de 47 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşılamıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yoğun kar nedeniyle 47 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.
Kentte gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, Kayseri-Develi kara yolu araç geçişine kapatıldı.
Tipi nedeniyle tesislerin kapalı olduğu Erciyes Kayak Merkezi'ne çıkan yollarda da ulaşım sağlanamıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri de kar nedeniyle kapanan Pınarbaşı'nda 30, İncesu'da 4, Kocasinan'da 8, Yahyalı'da 5 yerleşim biriminde karla mücadeleyi sürdürüyor.
Ekipler, kent genelinde 130 mahalle yolunu ulaşıma açtı.
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