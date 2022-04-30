Kayseri’de 64 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 64 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul ve Gaziantep'de 5 ayrı "eşya hırsızlığı" ile "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından hakkında kesinleşmiş 64 yıl 4 ay hapis cezası bulunan B.E'nin (25) yakalanması için Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan B.E, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

