YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri’de 64 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri’de 64 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

30.04.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de 64 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 64 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul ve Gaziantep'de 5 ayrı "eşya hırsızlığı" ile "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından hakkında kesinleşmiş 64 yıl 4 ay hapis cezası bulunan B.E'nin (25) yakalanması için Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan B.E, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yabancı öğrenciler davet edildikleri evlerde iftar sofrasında aile sıcaklığını yaşıyorYabancı öğrenciler davet edildikleri evlerde iftar sofrasında aile sıcaklığını yaşıyor
Çaykur Rizespor Kulübü, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladıÇaykur Rizespor Kulübü, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyorİstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor
Anahtar Kelimeler:
cezaevi Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 2 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:33
Öğle
12:40
İkindi
16:28
Akşam
19:37
Yatsı
21:05
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.