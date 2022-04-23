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Kayseri'de "70, 80 ve 90'lar Sokakta Oynuyor Çocuklar" sergisi açıldı

23.04.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de "70, 80 ve 90'lar Sokakta Oynuyor Çocuklar" sergisi açıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "70, 80 ve 90'lar Sokakta Oynuyor Çocuklar" sergisi açıldı.

Tarihi Kayseri Kalesi'nde sergide, yüzde 50 atık malzeme kullanılarak 102 dolgu oyuncak bebekle geçmiş dönemde oynanan çocuk oyunları tasvir edildi. 26 oyun arasında beştaş, uzun eşek, çanak çömlek, yakan top, misket gibi oyunlar yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan dolayısıyla çocuklar için farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Büyükkılıç, geleceğin teminatı olan çocukların mutluluğunu önemsediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından ziyaretçiler, eski oyunların tasvir edildiği sergiyi gezdi.

Büyükşehir Belediyesi, Talas ilçesi yamaç paraşütü iniş alanında da çocuklar için festival düzenledi.

Çeşitli oyun alanlarının oluşturulduğu festivalde çocuklar eğlendi.

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Kayseri Namaz Vakitleri 23 Nisan Cumartesi

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Sabah
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