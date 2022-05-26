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Kayseri'de annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti

26.05.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de evinde ölü bulunan annesini öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, "akıl hastalığı" nedeniyle beraat etti.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Ö.S. (50), maktul F.S'nin (81) yakınları ile sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Ö.S'ye akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmemesini ve güvenlik tedbiri uygulanmasını istedi.

Sanık Ö.S. ise savunmasında, "bipolar" bozukluğu olduğunu ve alzaymır hastası annesi ile birlikte yaşadığını anlattı.

Olay günü de annesi F.S'yi yatırdıktan sonra ilaçlarını alıp uyuduğunu öne süren sanık, daha sonrasını hatırlamadığını savundu.

Yakınları ise sanıktan şikayetçi olmadıklarını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Ö.S'ye akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar vererek, tahliyesine hükmetti.

- Olay

Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 9 Aralık 2021'de Ö.S, birlikte yaşadığı annesi F.S'yi evde hareketsiz bulunca yardım istemiş, gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlemişti. Yapılan incelemede maktulün boynunun kırık olduğu tespit edilince, kızı Ö.S. tutuklanmıştı.

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