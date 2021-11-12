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Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 kişi yakalandı

12.11.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlerin damlarından atlayarak polisten kaçmaya çalışan şüpheli, saklandığı ahırda gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan, firari hükümlülerin de aralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 19 kişinin yakalanmasına yönelik 28 adrese 38 ekip ve 98 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda haklarında hırsızlık suçlarından 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S. ve 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.M. ile hakkında çeşitli suçlardan 6 yakalama emri ile 3 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Firari hükümlü M.K, evlerin damlarından atlayarak kaçmaya çalışırken saklandığı ahırda yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 kişi cezaevine teslim edildi. Polis 4 firarinin yakalaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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