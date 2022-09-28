Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 25 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 5'i firari hükümlü 25 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 10 gün ila 4 yıl 2 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin de aralarında yer aldığı 25 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 5 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, 20 şüpheli ise serbest bırakıldı.



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