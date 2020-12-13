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Kayseri'de ayakları ve boğazı bağlanmış yavru köpek ölüsü bulundu

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.12.2020 19:30 | Son Güncelleme

Kayseri'de ayakları ve boğazı bağlanmış yavru köpek ölüsü bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, ayakları ve boğazı bağlanmış yavru köpek ölüsü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi'nde oturan D.Ş, 1,5 aylık Kangal cinsi olduğu belirtilen yavru köpeğinden dünden beri haber alamayınca aramaya başladı.

D.Ş, köpeğini bugün evinin arkasında iple ayakları ve boğazı bağlanmış halde ölü buldu.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

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