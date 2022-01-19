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Kayseri'de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı

19.01.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kamyonda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir kamyonda yapılan aramada 420 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bununla ilgili A.S. R.S. ve Y.D. gözaltına alındı.

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