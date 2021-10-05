Kayseri'de eniştesini bıçaklayan kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eniştesini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Mustafa Kemal Paşa bulvarındaki bir iş yerine, boşanma aşamasındaki eşinde kalan çocuğunu görmek için geldiği ileri sürülen M.K ile eniştesi K.U arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada bıçak kullanan M.K, eniştesi K.U'yu yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan K.U, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

